Стадионы или дроны. Кабмин может оставить местные власти без налогов с доходов военных. Как это повлияет на жизнь городов и ведение войны 14 сентября, 07:55 Сюжет NV Премиум Министр обороны Украины Рустем Умеров (Фото:Рустем Умеров / Facebook)

Кабмин хочет перевести «военный» НДФЛ из городских бюджетов в Государственный. Почему возникло такое желание и каким образом изменения повлияют на ведение войны и жизнь городов.

В ближайшее время государственные расходы на Вооруженные силы Украины увеличат на 303 млрд гривен, анонсировала в начале недели Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной рады.



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Это уже второе увеличение расходов на усиление обороноспособности государства в течение года. В случае принятия решения, суммарные расходы Госбюджета на эти цели приблизятся к 2 трлн гривен.



Одновременно изменения могут произойти и в доходной части. С 1 октября часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с военных, которая в 2022—2023 годах поступала в местные бюджеты, может пойти в Государственный бюджет. Для этого нужно внести правки в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект уже подан Кабинетом министров в парламент. Его появление в том числе связано со скандальными расходами городских, поселковых и сельских советов, рассказали собеседники в Верховной Раде. Мимо внимания общественности и политиков не прошли ни закупка барабанов для укрытий, ни замена брусчатки в Киеве, ни строительство стадионов на западе Украины. Но муниципалитеты, похоже, готовы бороться за сохранение собственных доходов.

NV Бізнес узнал о каких суммах идет речь и как перевод НДФЛ из местных в Государственный бюджет повлияет на обеспечение сил обороны Украины.

Военные учения Украины на границе с Беларусью / Фото: МВД Украины