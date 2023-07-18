Растущая потребность. Бизнес начал нанимать психологов для своих сотрудников — цены и варианты помощи 18 июля, 08:40 NV Премиум Стресс лишает эмоциональных сил — где взять ресурс (иллюстративное изображение) (Фото:https://iom-emotionline.com.ua)

Примерно 50% украинцев нуждаются в психологической помощи из-за войны, однако государство пока не финансирует эти услуги. Нанимать специалистов для своих сотрудников стал бизнес. Как это работает?

«До полномасштабного российского вторжения у нас почти не было обращений от бизнеса», — говорит президентка украинской Национальной психологической ассоциации Валерия Палий. Сейчас ситуация изменилась. Постоянный стресс, связанный с полномасштабной войной, приводит к обострению психологических проблем и к снижению работоспособности. Эту проблему начал решать бизнес. Компании заказывают для своих сотрудников групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтами. Спрос на услуги психологов будет расти — с этим согласны все опрошенные NV Бизнес эксперты.

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