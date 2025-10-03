Испытываем терпение партнеров. Украина выполнила только шесть из девяти маяков программы МВФ

По состоянию на конец сентября Украина выполнила лишь шесть из девяти структурных маяков, предусмотренных девятым пересмотром действующей программы МВФ .

Вовремя выполнены четыре маяка (законопроект о налоге на OLX, Бюджетная декларация, аудит НАБУ, утверждение Единого проектного портфеля), еще два выполнены с задержкой (назначение нового главы БЭБ и проверка добропорядочности членов НКЦБФР). Об этом говорится в Мониторинге выполнения условий программы МВФ и помощи ЕС в рамках Ukraine Facility, подготовленного консорциумом #RRR4U*.

Реклама

Один маяк находится в процессе — открытие баз данных Миграционной и Пограничной служб друг другу.

Статус невыполненных получили два маяка: новые подходы к реформе наблюдательных советов государственных предприятий; а также отмена т. н. правок Лозового и разрешение САП управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи.

Как отметила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, действующая программа МВФ имела «очень легкие маяки», однако часть из них так и осталась невыполненной.

«Новая программа с МВФ, скорее всего, будет frontloaded — большинство денег будет выплачено в начале. Поэтому у Фонда будет возможность ставить более жесткие требования на старте», — подчеркнула она.

Что касается Плана Украины, который является основанием для получения средств от ЕС, то Украина уже не выполнила восемь индикаторов: в первом и втором квартале — по два, в третьем квартале — еще четыре. А именно:

— вступление в силу законодательства о господдержке сельского хозяйства;

— принятие законодательства в сфере интеграции электроэнергии;

— вступление в силу закона о новых административных судах;

— заполнение на менее 20% вакансий судей;

— реформа цифровизации исполнительного производства;

— вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и их проверки;

— вступление в силу законодательства по реформированию территориальной организации исполнительной власти;

— увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда.

«Есть угроза по выполнению еще двух индикаторов, касающихся реализации Дорожной карты реформирования системы управления публичными инвестициями и утверждения второго национально определенного взноса Украины в Парижское соглашение. Если эти индикаторы не будут приняты вовремя, мы будем говорить о еще больших финансовых рисках и потерях по Плану Украины», — сообщил аналитик Института аналитики и адвокации Виталий Набок.

Однако обновление Плана Украины не спасает от задержек в реформах. Отчетность о выполнении индикаторов происходит медленнее, чем предполагалось, что задерживает следующие — даже частичные — платежи.

По словам директора по исследованиям DiXi Group Романа Ницовича, Украина нуждается в покрытии фискального дефицита. Даже до конца текущего года еще нужно привлечь $8,7 млрд, чтобы профинансировать все запланированные бюджетные расходы.

«В 2026 году внешние заимствования будут играть все большую роль — за счет ожидаемых 2,12 трлн грн должно быть профинансировано 42,3% всех расходов. Но не все эти поступления обеспечены подтвержденными источниками», — отметил эксперт.

С полной версией презентации Мониторинга выполнения условий программы МВФ и помощи ЕС в рамках Ukraine Facility можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, Кабинет министров изменил состав группы переговорщиков с МВФ.

*RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) — консорциум четырех украинских организаций гражданского общества: Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований, Институт аналитики и адвокации, DiXi Group.