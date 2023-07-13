Производитель Ушастого няня начинает работу. Что будет с заводом в Виннице и с известными брендами 13 июля, 11:30 Сюжет NV Премиум Завод в Виннице принадлежал российской Невской косметике и не работал последние полтора года (Фото:Винницабытхим)

Активы российской группы Невская косметика, которая выпускала стиральный порошок под брендом Ушастый нянь на заводе в Виннице, арестованы летом 2022 года. Кто теперь контролирует предприятие и что с ним происходит сейчас?

«Когда я впервые приехал на Винницабытхим, был поражен тем, что увидел — современный завод, в удовлетворительном техническом состоянии», — вспоминает директор компании Крайтекс-Сервис Сергей Зайков. В декабре 2022-го именно эта компания выиграла конкурс на управление украинским предприятием российской группы Невская косметика. Группа принадлежит депутату Госдумы страны-агрессора Владимиру Плесовских. Завод Винницабытхим передали в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) летом прошлого года.

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Крайтекс-Сервис готовится запускать винницкий завод в июле. Какую продукцию планирует производить предприятие, что будет с брендами Невской косметики и как предприятие сотрудничает с государством? Об этом NV Бизнес рассказал директор компании-управителя Сергей Зайков. Ниже — пересказ ключевых тезисов разговора.

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