Урожай зерновых превысил исторический максимум

По итогам сбора с 96% площадей урожай зерновых уже превысил исторический максимум.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерство агрополитики Украины.

По состоянию на 19 ноября, намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц/га (в 2017 г. – 41,8 ц/га).

"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем больше чем 66 млн тонн, что уже превосходит предыдущий наивысший показатель 2016 года", - сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

По словам министра, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума – около 34,8 млн тонн.

На сегодня кукуруза обмолочена на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 г. – 52,3 ц/га), которая также является наивысшим достижением в истории независимой Украины.

Также он отметил, впервые будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника.

Подсолнечник обмолочен на площади 6,0 млн га или 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 г. – 20,1 ц/га).

Соя собрана с площади 1,7 млн га или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 г. – 19,2 ц/га).

Напомним, в сентябре Минагрополитики повысило прогноз урожая зерновых культур на 5% – до 63,1 млн тонн в 2018 году. Прогноз экспорта также увеличен – до 42 млн тонн.