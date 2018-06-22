Уровень "тени" в экономике Украины снизился

"Тень" в экономике Украины составляет 31% от ВВП

Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году снизился до 31% ВВП. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные отчета Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Все методы, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня в сравнении с 2016 годом", – отмечается в документе.

Детенизация экономики стала следствием снижения инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабильности и продолжения реформирования экономики.

В то же время этот процесс сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением значительных вызовов стабильности финансовой системы, наличием неподконтрольных власти территорий, подчеркивают в МЭРТ.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 47% ВВП, хотя это на 4.п.п. меньше показателя за предыдущий год. МЭРТ объясняет это большим ростом объема продажи населению потребительских товаров.

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По монетарному методу сокращение составило на 2 п.п. - до 38% ВВП на фоне незначительного сокращения удельного веса наличных средств в денежной массе при возрастающем потребительском спросе.

Электрический и монетарный методы показали сокращения уровня теневой экономики на 3 п.п. каждый и составили соответственно 28% и 24% от объема официального ВВП, свидетельствуют материалы МЭРТ.

По методу убыточности предприятий уровень теневой экономики сократился в 2017-м по сравнению с позапрошлым годом на 2 п.п. (до 20% от объема официального ВВП).