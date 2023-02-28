Кому достанется Моршинская? Топ-менеджер IDS Ukraine о конфликте вокруг компании и доле Михаила Фридмана — почти интервью 28 февраля, 14:31 Эксклюзив NV Марко Ткачук хочет и дальше управлять Моршинской (Фото:IDS Украина)

Производитель Моршинской и Миргородской IDS Ukraine предложила NV пообщаться с гендиректором Марком Ткачуком о странном конкурсе на поиск управляющего акциями компании. Вот что из этого вышло.



Государство ищет нового управляющего акциями компании IDS Ukraine, которая выпускает минеральну воду под марками Моршинская, Миргородская, Aqua Life и Аляска. Причина — в российских акционерах компании. До начала большой войны контроль над ней принадлежал Альфа-групп Михаила Фридмана. Уже после — ее доля стала меньше 50%.



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До 22 февраля АРМА, госорган, которому по решению суда передаются все коррупционные и санкционные активы, принимал заявки от потенциальных претендентов. И тут не обошлось без скандала.



Во-первых, конкурсом недовольны в IDS, Там уверены, что АРМА может распоряжаться только имуществом, а не корпоративными правами ее акционеров. Тем более тех, кто не находится под санкциями. Например, это касается наследников покойного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.



Недовольны конкурсом и потенциальные покупатели. Во-первых, претендентам дали всего 8 рабочих дней, чтобы сформулировать стратегию (одно из условий конкурса) и финансовый прогноз для определения будущего дохода в государственный бюджет (еще одно конкурсное условие). Для этого нужен минимум месяц, написал в колонке для NV СEO инвесткомпании Dragon Capital (издает NV) Томаш Фиала.



Во-вторых, конкурс почему-то не распространяется на завод компании в Миргороде.



В-третьих, победитель получит право управлять корпоративными правами, а не самими активами. И после победы должен будет согласовывать свои действия с подсанкционными владельцами. «Я несколько раз перечитал эту норму закона и все еще не могу поверить, что это возможно», — отмечает Фиала.

Что происходит с конкурсом и какова сейчас доля российских владельцев?

IDS Ukraine предложила NV Бизнес сделать интервью с гендиректором компании Марко Ткачуком. Мы отправили предварительные вопросы. Дальше все пошло не по плану. Компания прислала письменные ответы и сообщила, что живая встреча с топ-менеджером сейчас невозможна. На два уточняющих вопроса NV о том, как изменилось реальное управление после уменьшения доли россиян, там пообещали ответить позже, не указав конкретного срока.

Учитывая важность темы, мы решили опубликовать письменные ответы IDS, но вместе с вопросами NV, которые остались без ответа.

АРМА ищет управляющего для компании, выпускающей воду под ТМ Моршинска, Миргородска, Аляска и другими. Если корпоративные права будут переданы в управление другой компании, какими будут ваши действия?