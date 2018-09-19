Украинцы задекларировали 4 трлн грн доходов

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Уплата налога на прибыль неожиданно выросла
Фото: pixabay/stevepb

Уплата налога на прибыль неожиданно выросла

По результатам поданных деклараций по налогу на прибыль в первом полугодии 2018 года задекларировано более 4 трлн грн доходов, что на 20%, или на 669,3 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

Сумма положительного объекта налогообложения составила 264 млрд грн, из которой определены к уплате 22,2 млрд грн налога на прибыль.

В первом полугодии субъекты хозяйствования подали 26,7 тыс. деклараций по налогу на прибыль,  что на 15,2%, или на 3,5 тыс. превышает соответствующий показатель прошлого года года.

Из этих деклараций прибыльными являются 18,9 тыс., или 70,7% от общего количества, убыточными - 7,4 тыс., или 27,8%.

Отмечается, что в сравнении с представленными декларациями за аналогичный период 2017 года количество убыточных уменьшилось почти на 2%.

В течение января-августа 2018 году до общего фонда государственного бюджета собрано 72,5 млрд грн налога на прибыль, что на 20,2% (на 12,2 млрд грн) больше запланированного.

Сумма уплаченного налога выросла на на 53% (или на 25,2 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Из общей суммы собранного налога на прибыль в августе поступило 18,5 млрд грн, что превышает запланированный показатель на 8,8%, или на 1,5 млрд грн.

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