Укрзализныця запустила новый контейнерный поезд Одесса-Киев

Между Одессой и Киевом будет курсировать новый контейнерный поезд

Государственная Укрзализныця запустила новый еженедельный контейнерный поезд по маршруту Одесса-Порт – Киев-Лиски.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Среди преимуществ перевозки контейнеров в составе контейнерного поезда – сокращение времени доставки грузов и стоимость перевозки. Продолжительность доставки грузов в контейнерах в составе контейнерного поезда составляет менее суток, стоимость их перевозки – меньше на 15% ", – отметил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Он отметил, что регулярные контейнерные поезда - это новый продукт. Для всех пользователей транспортных услуг условия перевозок в составе такого контейнерного поезда будут одинаковыми.

Кравцов добавил, что в 2018 году наблюдается не только рос количества новых маршрутов контейнерных поездов, но и общее увеличение объемов контейнерных перевозок. За восемь месяцев возросли объемы контейнерных перевозок на 43% - более чем до 68 тыс. TEU в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, первый контейнерный поезд был запущен в конце января 2018 года. Это совместный проект Укрзализныци в лице филиала ЦТС Лиски, компании Maersk Line и терминала ТИС. Поезд курсирует со станции Киев-Лиски до станции Черноморская (ТИС) порт Южный.

С апреля также осуществляет перевозку грузов контейнерный поезд Одесса-Порт - Ивано-Франковск, с мая - ст. Черноморская (ТИС) - ст. Харьков-Лиски, с июля - Одесса-Порт - Днепр-Лиски, а с августа – Одесса-Порт - Харьков-Лиски.

Укрзализныця - украинский железнодорожний монополист. Компания начала свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Maersk - датская компания, оперирующая в различных секторах экономики, по большей части известная портовым и грузовым судоходным бизнесом. В 2016 году Maersk являлся мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке более 15%.