Укрзализныця запустила экспресс в аэропорт Борисполь

В пятницу, 30 ноября, Укрзализныця отправляет в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Железнодорожное сообщение будет функционировать в режиме 24/7.

На маршруте экспресс будет делать остановку на станции Дарница. Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над четырнадцатым путем.

Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.

На маршруте будут работать 4 рельсовых автобуса производства Pesa Bydgoszcz SA. Поезда вмещают по 120 пассажиров, также обустроены зоны для перевозки багажа - для этого установлены специальные стойки.

Общая стоимость реализованного проекта составляет 480 млн грн.