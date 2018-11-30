Укрзализныця запустила экспресс в аэропорт Борисполь

В пятницу, 30 ноября, Укрзализныця отправляет в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Железнодорожное сообщение будет функционировать в режиме 24/7.
На маршруте экспресс будет делать остановку на станции Дарница. Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над четырнадцатым путем.
Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.
На маршруте будут работать 4 рельсовых автобуса производства Pesa Bydgoszcz SA. Поезда вмещают по 120 пассажиров, также обустроены зоны для перевозки багажа - для этого установлены специальные стойки.
Общая стоимость реализованного проекта составляет 480 млн грн.
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