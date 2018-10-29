Укрзализныця предложила перевозчикам компенсацию за работу убыточных станций

Государственная Укрзализныця предлагает в качестве альтернативы закрытию малодеятельных станций внедрить механизм компенсации перевозчикам затрат.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев.

В частности УЗ планирует ввести два возможных компенсатора.

"Первый – это тариф за подачу на малодеятельную станцию; он будет частично компенсировать убытки данной станции. Второй – это оплата непогашенных убытков местными органами власти или же другими интересантами продолжения работы данной станции", – сказал он.

Рязанцев подчеркнул, что в случае, если станция будет развиваться и увеличивать грузопоток и, соответственно, доходы от перевозок возрастут, размер необходимой компенсации будет меньше. И наоборот, если по станции будет продолжаться падение грузопотока, компенсация, необходимая для покрытия убытков, будет возрастать.

В то же время он не уточнил, как будет рассчитываться механизм подобных компенсаций.

Ранее Кабмин поручил Укрзализныце провести анализ эффективности малодеятельных станций и, в случае утверждения списка станций, подлежащих закрытию, внести предложения относительно сдачи их имущества в аренду либо его продажи на аукционе.

В свою очередь в Укрзализныце подчеркивали, что около 300 зерновых грузовых станций в сутки обрабатывают максимум два вагона зерна, в то же время затраты на их содержание являются весьма значительными.

Ранее сообщалось о том, что АМКУ проверит законность повышения Укрзализныцей тарифов на грузоперевозки.