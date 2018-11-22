Укрзализныця пояснила проблемы с запуском прямого поезда в Венгрию

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Поезд Мукачево-Будапешт запустят после согласования с партнерами в Венгрии
Фото: Укрзализныця/Facebook

Поезд Мукачево-Будапешт запустят после согласования с партнерами в Венгрии

Укрзализныця затрудняется назвать точную дату запуска регулярного пассажирского поезда Мукачево-Будапешт по евроколее, связывая задержку с необходимостью согласования проекта с Венгерской железнодорожной компанией.

"Пассажирский поезд, который будет курсировать в сообщении Мукачево-Будапешт, будет запущен на регулярной основе после согласования всех деталей этого проекта с партнером Укрзализныци – Венгерской железнодорожной компанией", – говорится в ответе Укрзализныци на запрос агентства Интерфакс-Украина.

В УЗ отметили, что о старте проекта будет сообщено позже.

Ранее и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в начале мая этого года анонсировал запуск совместно Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре Укрзализныця отложила его до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе Мукачево-Будапешт и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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