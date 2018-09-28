Укрзализныця планирует возобновить поезд в Берлин

Рейс должны возобновить уже в следующем году

Укрзализныця планирует восстановить прямое железнодорожное сообщение Киев-Берлин в 2019 году.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

Также Укрзализныця намерена запустить поезд Мукачево-Будапешт до конца этого года. Кравцов надеется, что компания сможет закончить к этому времени все технические вопросы.

Напомним, что Укрзализныця совместно с государственной венгерской железнодорожной компанией MАV-START планировали запустить поезд по прямому маршруту Мукачево - Будапешт.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.