Укрзализныця начала реализовывать металлолом через ProZorro.Продажи Сегодня, 16:36 71 Цей матеріал також доступний українською Фото: uz.gov.ua Общая стартовая цена выставленного металлолома составляет 260 млн гривен

Акционерное общество Укрзализныця выставило в системе ProZorro.Продажи свои первые четыре лота.

Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, речь идет о продаже металлолома, общая начальная цена которого составляет 260 млн гривен.

Соответствующий аукцион назначен на 11 января 2019 года, а прием предложений от потенциальных покупателей продлится до 10 января.

"Это действительно важный прецедент, поскольку Укрзализныця является крупнейшим владельцем металлолома в Украине. И теперь компания может осуществлять свои продажи по рыночной цене, сложившейся в ходу торгов через систему ProZorro.Продажи ", - заявил первый замминистра экономического развития и торговли Макс Нефедов.

По словам и.о. председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова, на первые торги через ProZorro.Продажи было выставлено больше металлолома, чем было импортированно украинскими металлургами в 2018 году.

"Однако, главное, что на примере металлолома Укрзализныця впервые прошла путь, предусмотренный порядком распоряжения имуществом, который утвердило правительство. Для нас теперь это действенный механизм эффективного управления имуществом компании, чтобы повысить ее доходность и лучше обслуживать клиентов ", - отметил он.