Три квартала Укрнафты в цифрах. Руководитель компании Юрий Ткачук рассказал о росте добычи и сколько компания принесла бюджету

Укрнафта продолжает работать прибыльно после перехода под управление государства (Фото: Укрнафта via facebook)

Об этом он заявил во время нефтегазовой конференции Oil&Gas, сообщает NV Бизнес.

Только за девять месяцев 2025 года — 22,5 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов.

Кроме того, с 2023 года более 3 млрд грн направлено на поддержку ВСУ и сил обороны.

«Мы этим гордимся и считаем это существенным достижением, особенно в условиях войны», — отметил Ткачук.

Добыча и бурение

Компании удалось нарастить показатели:

+5% добычи нефти,

+1,7% добычи газа (по сравнению с первым полугодием 2024 года).

В 2025 году Укрнафта уже завершила бурение 15 скважин с общей проходкой 54 км, еще 10 находятся в процессе.

До конца года компания введет в эксплуатацию 25 новых скважин, еще 7 — переходные.

Разведка и технологии

Компания расширяет 3D-сейсмические исследования и создает цифровые 3D-модели месторождений.

Внедрены три проекта с искусственным интеллектом для анализа геологических данных и повышения эффективности производства.

Энергогенерация

По поручению государства «Укрнафта» развивает новое направление — энергогенерацию на базе газопоршневых и газотурбинных технологий.

В проекте — 400 МВт генерирующих мощностей при поддержке доноров из Норвегии, Швеции, Германии, Нидерландов и ЕБРР.