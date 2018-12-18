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Укрэнерго передали в сферу управления Минфина

Сегодня, 12:07
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Решение ускорит процессы прозрачной корпоратизации компании

Компанию Укрэнерго передали из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 14 ноября 2018 года.

Как уточнил министр Кабинета министров Александр Саенко, передача Укрэнерго в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

"Убежден, что это позволит не только обеспечить выполнение соответствующих требований независимого рынка в части отделения генерации и поставки электроэнергии от ее транспортировки, но и ускорит процессы прозрачной корпоратизации компании", - резюмировал он.

Напомним, Кабинет министров в ноябре 2017 года начал корпоратизацию Укрэнерго, изменив форму предприятия - из государственного в частное акционерное общество (ЧАО). Все 100% акций Укрэнерго принадлежат государству.

В октябре Укрэнерго получила новый наблюдательный совет в составе четырех независимых и трех представителей от государства.

Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Теги:   Укрэнерго Минэнерго Минфин Украины

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