Представители Наблюдательного совета компании прибыли в Киев, чтобы обсудить с министром энергетики Светланой Гринчук пути выхода из кризиса. Он возник после увольнения председателя правления Укрэнерго Виталия Зайченко, которое компания не признала

По словам собеседника NV Бизнес, знакомого с ходом событий, сегодня, 30 сентября, состоялась встреча Наблюдательного совета с министром энергетики.

«Да, они уже в Киеве, разговаривают с акционером», — отметил источник.

Реклама

По его словам, обе стороны настроены на конструктивный диалог и демонстрируют готовность к компромиссам. В то же время результат этих переговоров пока неизвестен.

Напомним, новый виток конфликта в Укрэнерго начался после того, как Наблюдательный совет, 26 сентября, выполняя предписание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, принял решение об увольнении Виталия Зайченко и еще нескольких членов правления. На его место назначили Алексея Брехта, который занимал эту должность в 2024—2025 гг.

В ответ Министерство энергетики издало приказ, запрещающий онлайн-заседания Наблюдательного совета, усложнив работу органа, ведь часть его членов проживает за рубежом.

Кроме того, решение Наблюдательного совета до сих пор не отражено в государственном реестре юридических лиц.

Укрэнерго — оператор системы передачи, который отвечает за диспетчеризацию энергосистемы Украины и выполняет функции финансового центра расчетов между участниками рынка.

Ежегодный оборот компании составляет около 100 млрд грн.