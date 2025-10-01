Герман Галущенко (на фото в центре), похоже, контролирует сразу два министерства энергетики и юстиции, считают собеседники NV Бизнес на энергетическом рынке и в политических кругах (Фото: t.me/Ukrenergo)

Набсовет ключевого энергетического игрока превратился в поле битвы за контроль над финансовыми потоками. Похоже, правительство под влиянием одной из политических групп переходит к финальной фазе демонтажа независимости набсоветов.

26 сентября, в пятницу, Наблюдательный совет НЭК Укрэнерго уволил председателя правления Виталия Зайченко и четырех членов правления, переведя их в статус временно исполняющих обязанности. Об этом сообщили источники редакции внутри компании и на рынке электроэнергии. Однако 30 сентября Хозяйственный суд Киева по представлению Министерства энергетики заблокировал это решение.

Реклама

По информации собеседников NV Бизнес, давление на Наблюдательный совет усилилось. В частности, секретарь совета Максим Юрков получил подозрение от Национальной полиции. Источники отмечают, что Укрэнерго оставалась едва ли не единственной компанией, где правительство не имело полного контроля над Наблюдательным советом. В то же время НЭК является не только диспетчером энергообеспечения страны, но и ключевым игроком на этом рынке с годовым оборотом около 100 млрд грн.

Что случилось?