Украину назвали самой уязвимой страной среди развивающихся рынков

Рынки Украины, Китая, Аргентины, ЮАР и Турции являются наиболее уязвимы среди всех развивающихся стран с точки зрения потребностей в финансировании, достаточности резервов, оценки активов, качества институтов и торговой устойчивости.

Об этом говорится в новом майском обзоре Института международных финансов (IIF).

В то же время активы России, Чехии, Колумбии, Бразилии и Филиппин менее подверженными таким рискам.

Эксперты оценивали потенциальные изменения интереса инвесторов к активам emerging markets в условиях укрепления доллара, роста процентных ставок и усиления торговых споров.

Так, Турция, Аргентина, ЮАР, Украина и Индия испытывают самую высокую потребность в финансировании, полагают аналитики IIF.

Наиболее заметные улучшения в сравнении с прошлым годом, в том числе с точки зрения снижения потребностей в финансировании и повышения привлекательности активов, показала Индонезия. Ситуация улучшилась в Малайзии, Чили, Египте и Бразилии.

Больше всего ухудшились позиции Индии, что во многом связано с увеличением дефицита текущего счета ее платежного баланса. Сравнительное повышение рисков также наблюдается в Турции, Польше и Украине.

Ранее в МВФ пояснили, почему не считает Украину бедной страной.

Также сообщалось, что Украина вошла в ТОП-50 стран по инклюзивности экономического развития.