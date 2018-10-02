Украинцы задолжали почти 40 млрд грн за коммуналку

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Средние начисления за коммуналку на одного человека составили 588,6 грн
Фото: NBU/Flick

Средние начисления за коммуналку на одного человека составили 588,6 грн

В августе 2018 года населением Украины уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,5 млрд грн, что на 14,2% больше начисленных за этот период сумм, за поставки электроэнергии - 2,8 млрд (на 3,3% больше). При этом долги за эти услуги составляют 38,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На конец августа 2018 украинцы задолжали 16,7 млрд грн за поставки природного газа, 10,4 млрд грн за централизованное отопление и снабжение горячей воды, 4 млрд грн за содержание домов и сооружений придомовых территорий.

Задолженность за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод составляет 2,9 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,5 млрд грн, по поставке электрической энергии - 3,9 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 грн.

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