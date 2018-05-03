Украинцы задолжали почти 40 млрд грн за коммуналку

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2018 года составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии), что на 4,6% больше чем в феврале этого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В целом в марте украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,6 млрд грн, что составило 81,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Тернопольской (122,9% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Ривненской (101,3%) областях, самый низкий – в Луганской (51,8%). В Киеве уровень оплаты составил 85,9%.

Согласно данным Госстата, в январе-марте 2018 года с населением заключено 18,6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 125,7 млн грн.

Напомним, что в декабре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон О жилищно-коммунальных услугах, который предусматривает в том числе введение пени за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг. Пеня вводится с 1 января 2019 года.