Украинцы в Польше получают зарплату наравне с поляками - исследование

24% польских работодателей признали, что готовы платить "на руки" работникам из Украины больше, чем полякам

В Польше растет количество украинцев, которые получают такую ​​же заработную плату, как и поляки. При этом работодатели не исключают, что в дальнейшем будут платить им и больше.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Personnel Service по трудовой миграции в первом полугодии 2018 года, передает польское издание Puls Biznesu.

Так, 24% польских работодателей признали, что готовы платить "на руки" работникам из Украины больше, чем полякам. Во второй половине прошлого года такую готовность выражали 16% опрошенных. Такой рост объясняют трудностями при поиске рабочих по соответствующей квалификацией.

"Уже некоторое время вознагражденя поляков и украинцев похожи. Моменты, когда работникам из Украины платили меньше, быстро ушли в прошлое", - рассказал председатель Personnel Service Кшиштоф Игльот.

Он отметил, что потребность в работниках с востока растет, поэтому работодатели готовы предлагать им более привлекательные условия: жилье, доступ к интернету, трансфер до места работы, что также увеличивает реальные заработки.

Исследование также показало, что по мнению 89% польских работников, украинцы не отбирают у поляков рабочие места.

38% польских рабочих склоняются к мнению, что наплыв украинцев тормозит рост зарплат в Польше, а 58% респондентов, что украинцы не имеют никакого влияния на этот показатель.

Также, согласно исследованию, 42% польских работников положительно настроены к украинцам, которые работают в Польше. Еще 44% настроены нейтрально. Только 11% опрошенных настроены негативно.

Ранее п ольська Gazeta Prawna отметила, что украинские заробитчане - на втором месте по влиянию на польскую экономику. По данным Нацбанка Польши, украинцы переводят более 90% от всего объема транзакций за границу.

Отметим, что Министерство социальной политики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.