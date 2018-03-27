Украинцы перечислили из Польши денег на 4% ВВП в 2017 году

Украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского ВВП.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцки, передает УНИАН.

Цихоцки отметил, что в Польше насчитывается свыше одного миллиона граждан Украины, которые там работают или учатся.

"Чтобы понять масштаб этого феномена, вы должны понять, что в 2016 году, по подсчетам, украинцы, работающие в Польше, прислали в Украину около 8 млрд злотых. В 2017 году - более 12 млрд злотых. Это равняется 3 или 4% ВВП Украины. Это огромная сумма денег - это значит, что огромное количество людей с украинской стороны занимаются деятельностью в нашей экономике", - подчеркнул польский дипломат.

По его мнению, такая деятельность имеет положительные черты, и польская сторона поддерживает то, что украинские граждане приезжают в Польшу работать или учиться. "Но дело в том, что должны быть лучшие рамочные принципы для этого, и это ответственность для обоих наших государств", - отметил Цихоцки.

Ранее сообщалось, что в 2017 году украинцы увеличили розничную траты в Польше до 7,7 млрд злотых ($2,1 млрд), что на 8% больше, чем в сравнении с 2016 годом.

Напомним, что по данным Госстата, номинальный ВВП Украины в 2017 году составил 2 трлн 982,9 млрд грн. По подсчетам экспертов, долларовый ВВП Украины вырос на 20,5% за год.