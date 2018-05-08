Украинцы увеличили задекларированные доходы на 7 миллиардов

Граждане Украины с начала года по 2 мая 2018-го задекларировали 57,5 млрд грн доходов, что на 13% больше (+ 6,7 млрд грн), чем по итогам соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Мирослав Продан, передает пресс-служба ведомства.

"К оплате задекларировано 2,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и 259,8 млн грн военного сбора. Это соответственно на 28% и 15% превышает показатели соответствующего периода прошлого года", - добавил он.

По его словам, активно декларировали доходы налогоплательщики Запорожской области, где представлено более – 50 тыс. деклараций Николаевской – 42 тыс. деклараций, Днепропетровской – 39 тыс. и Одесской областей – 38 тыс. При этом наибольшая общая сумма доходов задекларирована налогоплательщиками Киева – 22,4 млрд грн, Киевской области – 3,8 млрд грн, Харьковской – 3,6 млрд грн, Днепропетровской – 3,5 млрд грн.

"Незначительное сокращение общего количества поданных деклараций поясняется, прежде всего, изменениями в налоговом законодательстве. Так, теперь не должны декларировать полученные доходы в виде наследства члены семьи второй степени родства. Количество лиц, декларировали такие доходы по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 30% ", – отметил Продан.

Вместе с тем количество плательщиков, получивших инвестиционную прибыль от операций с инвестиционными активами, выросло на четверть, а получивших доход от продажи движимого и недвижимого имущества – на 22%, отметило ведомство.

По данным ГФС, 12 налогоплательщиков задекларировали к уплате в бюджет более 10 млн грн, тогда как в 2017-ом таких было 7.

Рекордную сумму налоговых обязательств – более 120 млн грн – определил к уплате житель Киева, еще трое жителей столицы и Киевской области задекларировали к уплате налоговые обязательства от 50 млн грн до 100 млн грн, а восемь киевлян и жителей Запорожской области – от 10 млн грн до 50 млн грн, сообщает ведомство.

В то же время количество налогоплательщиков, задекларировавших право на налоговую льготу, выросло на 7% в сравнении с прошлым годом – до 70 тыс. человек, которые указали доходов на 24% больше, чем за 2016 год – 136,9 млн грн.

Напомним, что в Украине по итогам 2017 года один гражданин задекларировал доход более 1 млрд грн. В целом по итогам прошлого года количество миллионеров в Украине увеличилось на 16% – до 4063 человек, самому младшему исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.