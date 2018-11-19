Украинцы стали покупать больше импортной колбасы

Экспорт колбасных изделий из Украины увеличился на 33,5%, до $1,1 млн, импорт – на 40,4%, до $3,3 млн по итогам 10 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), передают Українські новини.

В том числе в октябре 2018 года в сравнении с октябрем 2017 года экспорт колбасных изделий уменьшился на 5,8%, до $100 тыс., импорт – увеличился на 72,8%, до $560 тыс.

Наибольшие поставки колбасных изделий в октябре были из Испании – на $222 тыс.

В 2017 году Украина экспортировала колбасные изделия на общую сумму $1,1 млн, в то время как импорт составил $3,3 млн.