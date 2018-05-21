Украинцы стали больше ездить в Литву на заработки

За первый квартал 2018 года в Литве было выдано почти 16,9 тыс. виз или видов на жительство иностранцам, преимущественно украинцам, что вдвое больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Департаменте миграции, передает Delfi.

Так, за первый квартал этого года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году - почти 3,6 тыс.

Отмечается, что за первые четыре месяца прошлого года в Литву прибыло несколько более 7 тыс. иностранцев. В прошлом году в Литве рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены 20 тыс. украинцам.

Напомним, что недавно правительство Литвы решило установить квоты для зарубежных работников из-за интенсивного роста иммиграции из Украины. При этом, квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.

Министерство социальной политики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.