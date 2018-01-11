Украинцы назвали борьбу с коррупцией полностью провальной - исследование

Полностью успешной борьбу с коррупцией считают только 2,5%.

Общенациональное исследование показало, что 80% населения Украины считают борьбу с коррупцией неуспешной.

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, полностью провальной борьбу с коррупцией считают 46% опрошенных, успешной - 15%, полностью успешной - 2,5%.

Не видят никакой инстанции, которая активно боролась с коррупцией 43% населения.

Крупнейших борцов с коррупцией украинцы видят в средствах массовой информации, журналистам (26%), Национальном антикоррупционном бюро (24%) и антикоррупционных общественных организациях (21%).

Среди государственных институтов, предназначенных бороться с коррупцией, относительно лучшими стали Специализированная антикоррупционная прокуратура (10%) и Национальное агентство предотвращения коррупции (9%).

Кроме этого, 5% опрошенных вовсе не считают борцами с коррупцией Генеральную прокуратуру, СБУ - 6%, Президента, полицию - по 3%, суды, правительство, министерства и местные власти - по 2%, Верховную Раду - 1%.

Граждане считают, что формирование антикоррупционного суда можно доверить представителям антикоррупционных общественных организаций (42%) и западным экспертам (41%).

Депутаты Верховной Рады и судьи от органов судебного самоуправления получили по 10% по этому вопросу, представители Президента - 6%.

Большинство украинский (54%) считают необходимым законодательно разрешить использовать метод провокации взятки для борьбы с коррупцией должностных лиц, 26% против такого метода.

Исследование проводилось всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.