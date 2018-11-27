Украинцев с января обяжут заключать два договора на электроэнергию

Украинцы будут платить за свет с 2019 года по-новому

С 1 января потребители будут заключать договоры на поставку и на распределение электроэнергии.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко написала на своей Facebook-странице.

Новая модель системы договорных отношений на розничном рынке электрической энергии и порядок заключения договоров определены Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года.

По ее словам, в соответствии с нормами закона О рынке электрической энергии энергоснабжающие компании обязаны осуществить отделение деятельности по распределению электрической энергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе путем создания электропоставщика.

Согласно установленным правилам, для обеспечения потребления электрической энергии потребитель заключает договоры: 1) о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения; 2) о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставки электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).

"Договор потребителя с оператором системы распределения преимущественно касается технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения. Договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции", – написала Кривенко.

Глава НКРЭКУ добавила, что договоры о пользовании электрической энергией (для населения) и поставки электроэнергии, заключенные потребителями с облэнерго прекращают свое действие с 1 января 2019 года.