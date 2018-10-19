Украинцев признали почти самыми бедными на планете

Украина попала в конец рейтинга по уровню богатства населения

Украина занимает 123-е место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан с уровнем богатства в $1,5 тыс. на одного взрослого жителя.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

Места впереди Украины занимают Непал ($2,5 тыс.), Камерун ($2,2 тыс. ), Кения ($2,3 тыс .), Бангладеш ($2,3 тыс.), Лесото ($2,6 тыс.). Позади в списке находятся Беларусь ($1,5 тыс.), Таджикистан ($1,3 тыс.), Замбия ($1,2 тыс.), Сирия ($1,2 тыс.), Мали ($1,1 тыс.).

Первое место с более $530 тыс. на одного взрослого человека занимает Швейцария, за ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте расположились США с почти $404 тыс.

В первую десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур и Франция.

На последнем месте – Демократическая Республика Конго ($331), Эфиопия ($167) и Малави ($141).

Уровень богатства Credit Suisse рассчитывает как по финансовым, так и нефинансовым активам.

В целом, Украина по уровню богатства как государство занимает 80 место в мире c совокупным богатством $55 млрд.

Впереди ее находятся Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

В списке уверенно лидируют США с $98,1 трлн, на втором месте - Китай с $51,8 трлн. За ними следуют Япония с $23,8 трлн, Германия - $14,5 трлн, Великобритания - $14, трлн, Франция - $13,8 трлн, Италия - $10,5 трлн, Канада - $8,1 трлн, Австралия - $7,6 трлн.

В рейтинге стран по количеству богатых людей, чье состояние превышает более $50 млн находится 134 украинцев. В 2017 году их было 115, это вывело страну на 53 место в рейтинге.

Первую строчку занимают США с 70,5 тыс. богачами, на втором месте - Китай с 16,5 тыс. человек, третье - Германия с 6, 3 тыс. За ним следуют Великобритания – 4,6 тыс., Япония – 3,6 тыс., Индия – 3,4 тыс., Италия – 3,2 тыс., Франция – 3 тыс.

Напомним, что ранее МВФ назвал Украину самой бедной страной в Европе.