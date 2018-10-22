Украинцев предупредили о повышении тарифов на телефонную связь с 1 ноября

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с 1 ноября 2018 года повысила предельные тарифы на фиксированную телефонию в среднем на 7,5-16,9% по сравнению с текущими ценами.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года… и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года", – говорится в сообщении.

Публикация обновленных предельных тарифов состоится 30 октября.

Второй этап повышения предельных тарифов на фиксированную телефонию запланирован на 1 января 2019 года.

Ранее в августе НКРСИ утвердила двухэтапное повышение тарифов на фиксированную телефонию на 9-27% в 2018-2019годах.

Ранее Укртелеком обратился к регулятору с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

Как известно, также с 1 ноября повысят цены на газ для населения. Кроме того, через месяц, с 1 декабря, запланировано повышение тарифов на горячую воду и отопление.