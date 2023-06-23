Частные инвестиции и коллективная безопасность. Что говорит бизнес об Ukraine Recovery Conference в Лондоне — пять оценок предпринимателей 23 июня, 13:05 NV Премиум ЕС, США и Великобритания готовы поддерживать Украину длительное время (Фото:минфин)

Игорь Лиски, Константин Магалецкий, Вадим Шекман, Андрей Колодюк и Кирилл Бондарь посетили конференцию по восстановлению Украины в Лондоне. Что они думают об инвестиционном климате и предложениях правительства?

«Украина станет членом Европейского Союза — об этом говорили почти все спикеры», — отметил во время своего выступления на Ukraine Recovery Conference премьер-министр Денис Шмыгаль. Два дня — 21 и 22 июня большая украинская делегация в британской столице Лондоне имела возможность пообщаться с представителями доноров, правительств разных стран и бизнеса. Тон изменился. Доноры пообещали поддерживать Украину оружием и средствами, а также говорили об инвестициях даже несмотря на войну.

Видео дня

NV Бизнес спросил пять владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, которые два дня провели в Лондоне, о настроениях инвесторов, оценке действий и планов правительства и готовности вкладывать средства в нашу страну, несмотря на отсутствие ясных гарантий безопасности.