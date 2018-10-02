Украинский госбюджет недосчитался 18 млрд грн

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Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,8%
Фото: NBU/Flickr

Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,8%

Доходы госбюджета в январе-сентябре 2018 года составили 674, 7 млрд грн, что на 18,8 млрд грн меньше, чем планировалось (693,6 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,8%, или на 17,2 млрд грн, спецфонд также недовыполнен по доходам на 2,4%, или на 1,6 млрд грн.

В январе-сентябре в госбюджет поступило 163,9 млрд грн единого социального взноса, тогда как в сентябре было перечислено в госбюджет 18,7 млрд грн.

В сентябре госбюджет перевыполнен по доходам на 0,1%, или на 82,3 млн грн. Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 67,1 млрд грн при плане 67,1 млрд грн.

Общий фонд госбюджета в сентябре недовыполнен по доходам на 0,5%, или на 287,4 млн грн , тогда как спецфонд перевыполнен по доходам на 4%, или на 369 млн грн.

Напомним, что доходы госбюджета Украины в августе 2018 года составили 93,9 млрд грн. Это на 2,8 млрд грн, или 2,9% меньше, чем предусмотрено планом.

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