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Украинский бизнес получил рекордное в этом году возмещение НДС

Сегодня, 14:37
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Возмещенная в ноябре сумма НДС превышает прошлогоднюю за этот месяц на 20%

Фото: AlexanderStein / pixabay.com

В ноябре 2018 года украинские налогоплательщики получили рекордное возмещения налога на добавленную стоимость в 2018 году - 13,6 млрд грн.

Об этом сообщили в Госфискальной службе.

В ведомстве отметили, что перед этим крупнейшей за 2018 была сумма возмещения НДС, полученная налогоплательщиками в сентябре - 12,5 млрд грн.

Возмещенная в ноябре сумма НДС превышает прошлогоднюю за этот месяц на 20% или 2,2 млрд грн (в ноябре 2017 было возмещено НДС на сумму 11,4 млрд грн).

Всего за 11 месяцев 2018 налогоплательщикам вернули 121,6 млрд грн НДС, это на 11,9%, или на 12,9 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. За этот же период в 2017 году было возмещено 108,7 млрд грн НДС.

Среднемесячная сумма возмещения НДС за 11 месяцев 2018 выросла на 1,1 млрд грн, или на 12,2% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составила 11 млрд грн (в 2017 году - 9,9 млрд грн).

Напомним, в начале ноября ГФС сообщала о росте количества налогоплательщиков, которые заявили о возмещении НДС.

Теги:   Возмещение Госфискальная служба НДС

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