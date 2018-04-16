Украинский бизнес поделился самыми оптимистичными ожиданиями с НБУ

Индекс деловых ожиданий украинских предприятий на следующие 12 месяцев достиг самого высокого уровня с второго квартала 2011 года - 120,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного в I квартале 2018 года.

Так, "удовлетворительным" или "хорошим" свое финансово-экономическое положение считают 88% опрошенных. При этом доля опрошенных, которые оценили его как "хорошее", увеличилась с 20% до 22%.

Количество компаний, которые прогнозируют улучшение своего финансового состояния в течение последующих лет, выросла на 5% - до 29%.

Увеличение инвестиционных расходов, на которое ожидают предприятия всех видов экономической деятельности, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.

Опрос показал, что в настоящее время потребность предприятий в заемных средствах является самым высоким с начала проведения опросов.

Так, значительная часть респондентов планирует привлечение новых банковских кредитов в ближайшее время для финансирования своей деятельности. Как и прежде украинский бизнес предпочитает кредитам в национальной валюте.

По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.

Предприятия также ожидают роста объемов производства в целом в Украине. Об этом заявило каждое третье из опрошенных предприятий. Еще 50% компаний считают, что объем производства в стране останется на текущем уровне. Наиболее оптимистично настроенные представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

В то же время ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев несколько усилились - до 11% (в прошлом квартале - 10,4%). В НБУ отмечают, что это объясняется ухудшением ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке - 81% опрошенных считают это ключевым фактором.

Кроме того, по мнению предприятий, на динамику цен будут влиять затраты на производство, влияние которых усилился доходы в сравнении с предыдущими опросами, а также уровень доходов населения и социальных расходов бюджета.