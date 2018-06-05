Украинские золотовалютные резервы "похудели" из-за выплат по госдолгу

Международные резервы Украине в мае сократились на 1,6% и по состоянию на 1 июня составляли $18,1 млрд.

Такие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Причиной сокращение золотовалютных резервов в регуляторе назвали выплату госдолга.

В частности, в пользу Международного валютного фонда (МВФ) было уплачено $455,1 млн, еще 214,4 млн перечислено на обслуживание и погашение правительственного долга в инвалюте, в том числе $126,2 млн по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и $18,5 млн по суверенным еврооблигациям.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка валюты на межбанковском рынке. Стабильному поступлению валюты способствовали высокие цены на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, а также увеличение предложения со стороны банков, которым центробанк с начала апреля расширил возможности проводить собственные операции с инвалютой на межбанке, добавили в Нацбанке.

В целом в мае центробанк выкупил на межбанковском рынке $181,2 млн. Все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по лучшему курсу.

Помимо этого, в прошлом месяце в резервы поступило $272,3 млн и €64,6 млн от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $162,3 млн.

В целом по состоянию на 1 июня 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что в апреле 2018 года международные резервы возросли на 1,3% и составляли $18,4 млрд.

Золотовалютные резервы за 2017 выросли на 21% и на 1 января 2018 составляли $18,8 млрд.