Украинские заробитчане на втором месте по влиянию на экономику Польши - Gazeta Prawna

0 комментировать
Сбор яблок в Польше

Сбор яблок в Польше

Польская Gazeta Prawna поместила сборный образ украинских заробитчан на второе место в рейтинге 50 человек, сильнее всего повлиявших на экономику Польши в 2017 году, передает BBC.

На первом месте находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а на третьем - президент Анджей Дуда.

Издание отмечает, что поляки ощутили приток украинских рабочих после начала военных действий в Украине. В 2017 году украинцам выдали 1,7 миллиона временных разрешений на работу в Польше. Это на 350% больше, чем в 2014 году.

Заробитчане работают не только в сельском хозяйстве, но во всех сферах экономики. В Украине значительно меньше уровень оплаты труда, при этом в Польше действует достаточно либеральное законодательство, позволящее трудоустройство украинцев.

Издание отмечает, что украинские заробитчане восполняют дефицит рабочей силы в Польше и своими взносами помогают решить проблемы системы социального страхования.

Впрочем, Gazeta Prawna прогнозирует, что как только страны Западной Европы откроют для украинцев рынок труда, те сразу на него переориентируются.

По данным Нацбанка Польши, украинцы переводят более 90% от всего объема транзакций за границу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове