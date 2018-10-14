Украинские садоводы из-за убыточности оставляют урожаи яблок в садах - СМИ

Мелкие фермерские хозяйства, которые занимаются выращиванием яблок, принимают решение оставить урожаи в садах, поскольку при нынешних ценах такое производство для них является убыточным.

Об этом сообщает Агробизнес.

"Если учесть расходы на уход за садом во время вегетации, то производство яблока, при его реализации на переработку - убыточно", - говорится в сообщении.

О прекращении сбора десертного яблока поздних сортов сообщают представители небольших хозяйств (1-5 га), которые выращивают яблоко в так называемых полу-интенсивных садах.

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В таких хозяйств отсутствуют холодильники для хранения фруктов, а продать яблоко из сада по любой цене в данный момент невозможно. Продать сейчас яблоко можно только на концентрат, однако цена на уровне 0,04 долларов/кг с доставкой на завод, по мнению фермеров, не покрывает расходы на уборку урожая и их транспортировку к перерабатывающему предприятию.

По оценкам садоводов, сбор яблоки обходится в 0,03 долларов/кг. Если добавить к этому стоимость доставки на переработку, то только эти две статьи расходов будут примерно равны выручке, которую еще нужно будет ждать несколько месяцев, поскольку заводы не сразу выплачивают деньги.

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