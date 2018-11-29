Украинские производители получили более 200 тыс. сертификатов на экспорт в ЕС

Украина активно экспортирует свою продукцию в европейские страны

За последние два года Государственная фискальная служба (ГФС) выдала 200 тыс. сертификатов для экспорта украинских товаров в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Сертификат выдается в случае, если его нужно предъявить при ввозе на таможенную территорию стран ЕС. Срок действия сертификата составляет четыре месяца с даты его выдачи.

Так, наибольшее количество сертификатов выдано в Польшу – 57281, или 29%, Германию – 27355, или 14%, Румынию – 14816, или 7%, Италию – 10534, или 5%, Нидерланды – 8075, или 4%, Литву – 7291, или 4%, Словакию – 6345, или 3%.

Двухсоттысячный сертификат выдан Львовской таможней на кожаные чехлы для автомобильных кресел, которые экспортировались из Украины в Польшу.

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Удельный вес стран ЕС в экспорте товаров из Украины в январе-августе 2018 составил 42,1%. За этот период экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 18,3% или $2,0 млрд и составил $13,0 млрд.