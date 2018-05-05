Украинская говядина нашла новый рынок

Говядина из Украины вскоре может появиться на прилавках Турции

Украина и Турция сделали шаг к решению принципиальных вопросов, касающихся согласования ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе по результатам встречи в Киеве с чиновниками из Турции.

"Стороны обсудили текущие процедурные вопросы доступа украинской говядины на турецкий рынок. В частности, принято решение, что принципиальные вопросы, касающиеся согласования ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Республику Турция, будут окончательно согласованы на следующей неделе", - говорится в сообщении профильного ведомства.

Представители компетентных органов Украины и Турции поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество, оперативное решение текущих вопросов и конструктивный диалог, а также договорились в дальнейшем поддерживать динамику развития двустороннего сотрудничества.

В конце апреля в Украине работала техническая миссия из Турции по оценке системы государственного контроля за производством говядины. Для Украины в целом это означает возможность открытия экспорта этой продукции в Турции. Турецкие инспекторы проинспектировали ряд хозяйств, которые содержат свиней, и убойных предприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию.