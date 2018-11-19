Бизнес опасается роста зарплат "в конвертах" из-за инициативы Кабмина

Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против инициативы Кабинета министров по увеличению налогооблагаемой базы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) для отдельных субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в заявлении СУП.

"Предложенная модель приведет к переводу заработных плат "в конверты" и тенизации фонда оплаты труда. А добросовестные плательщики, которые выполняют все возложенные на них налоговые обязательства, понесут еще больше затрат", - отмечают в объединении.

В частности, беспокойство членов СУП вызвали намерения Кабмина: - ввести уголовную ответственность за неуплату ЕСВ, хотя несколько лет назад она была декриминализирована; - запретить выезд за границу и управление транспортным средством при открытом исполнительном производстве о неуплате ЕСВ; - создать неравенство сотрудников разных профессий при установлении минимальных окладов на предприятиях, чем нарушается часть вторая статьи 43 Конституции Украины.

Кроме того, бизнес опасается, что Пенсионный фонд фактически станет еще одним контролирующим органом, который к тому же будет дублировать функции Государственной фискальной службы Украины.

"Проект закона ставит в неравные условия налогообложение всех плательщиков. Подход государства к системе налогообложения должен быть направлен на уменьшение налоговой нагрузки, а не увеличение налогового бремени для добросовестного бизнеса", - заявляют в СУП.

СУП призывает президента и народных депутатов не поддерживать этот проект закона.

Напомним, что 14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога.

Европейская Бизнес Ассоциация уже негативно отреагировала на смену "зарплатных" налога в Украине.