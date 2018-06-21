Украинские предприятия решили продавать с помощью Blockchain

Малую приватизацию в Украине частично будут проводить при помощи СЕТАМ и OpenMarket

Государственное предприятие СЕТАМ присоединится к Prozorro.Продажи в процессе реализации всех активов, в том числе предприятий малой приватизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов считает, что вхождение СЕТАМ в сферу продажи предприятий при малой приватизации поможет государству изъять как можно больше средств.

Кроме того, замминистр экономразвития Максим Нефьодов заявил, что частично проводить малую приватизацию будут с помощью площадки OpenMarket.

"Путем долгих переговоров мы пришли к общему знаменателю: площадка OpenMarket присоединяется к Prozorro.Продажи в реализации всех активов, в частности малой приватизации, имущества обанкротившихся банков, прав аренды и т.д", - заявил он.

Напомним, что 5 июня Кабмин опубликовал два постановления, которые запускают процесс малой приватизации.



