Венгрия разрешила украинским перевозчикам возить грузы транзитом без разрешений до 30 апреля 26 марта, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Венгрия ввела безразрешительный режим для перевозчиков из Украины (Фото:Screeny 42/Pexels)

Украинские перевозчики до 30 апреля смогут осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории Венгрии без разрешений.



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Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.

Ведомство выразило благодарность Министерству инноваций и технологий Венгрии за принятое решение.

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«Это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим. Ранее Латвия разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков. Словакия и Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.

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