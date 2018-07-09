Украинская металлургия восстановила производство

Металлургические предприятия Украины по итогам первого полугодия 2018-го нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 9,3 млн т.

Об этом сообщили в объединении металлургических предприятий Укрметаллургпром.

"Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, металлургическим предприятиям, расположенным на контролируемой территории, в первом полугодии 2018 года удалось нарастить объемы производства чугуна, стали и проката до уровней, превышающих показатели за аналогичный период предыдущего года", - говорится в сообщении.

Так, за 6 месяцев 2018 года произведено: чугуна 10,15 млн т (108% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом работы в январе-феврале 2017 году предприятий на НКТ, или 114% без их учета), стали 10,35 млн т (101% с учетом предприятий на НКТ, или 105% без их учета), проката 9,25 млн т (105% с учетом предприятий на НКТ, или 110% без их учета).

Напомним, что в 2017 году метпредприятия Украины, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% в сравнении с 2016 годом – до 21,3 млн т, общего проката – на 14%, до 18,4 млн т, чугуна – на 15%, до 20 млн т.