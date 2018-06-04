Украинская космическая отрасль нарастила производство

Общий объем валовой продукции за первый квартал этого года составил более 1,5 млрд грн

Предприятия космической отрасли Украины в первом квартале 2018 года увеличили объемы производства продукции в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 12,7% - до 884,4 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), передает Интерфакс-Украина.

Объемы реализации продукции предприятий отрасли выросли на 12,3% - до 892 млн грн. Общий объем валовой продукции за первый квартал этого года составил более 1,5 млрд грн.

Согласно данным ГКАУ, объемы производства валовой продукции ракетно-космической отрасли в рамках госзаказа выросли на 21,2% - до 52,2 млн грн.

В общем объеме реализации за отчетный период доля экспорта составила 32%, при этом в общем объеме экспорта - 84,7% страны Европейского союза, США и другие страны.

Как сообщили в ГКАУ, завершили первый квартал с прибылью семь предприятий. Так, чистая прибыль госпредприятия Научно-производственное объединение Павлоградский химический завод составила 33,7 млн грн; научно-производственное предприятие Хартрон – 0,6 млн грн; завод Южмаш им. Макарова – 0,1 млн грн; Днепровский проектный институт - 0,1 млн грн, Научно-исследовательский технологический институт приборостроения - 0,1 млн грн.

Отметим, что до недавнего времени в управлении ГКАУ находилось 26 предприятий и организаций космической отрасли.

Напомним, что по итогам 2017 года предприятия ракетно-космической отрасли Украины увеличили объемы производства продукции в сравнении с 2016 годом на 26,3% - до 4,6 млрд грн. В госбюджете 2017 года на финансирование космической отрасли было предусмотрено 2,9 млрд грн, что на 14,2% меньше, чем в 2016 году.