Украинец за год получил более миллиарда гривен дохода

Миллионеров в Украине становится все больше

В Украине по итогам 2017 года один гражданин задекларировал доход более 1 млрд грн. В целом по итогам прошлого года количество миллионеров в Украине увеличилось на 16% – до 4063 человек, самому младшему исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.

Такие данные сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) по итогам декларационной кампании.

"В сравненим с соответствующим периодом прошлого года количество миллионеров в этом году выросло на 559 граждан или на 16%. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн", – отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

Наибольшее количество миллионеров – 2,27 тыс. налогоплательщиков – граждане от 45 лет и старше, тогда как в возрасте от 30 до 45 лет 1,605 граждан показали доходы свыше 1 млн грн, до 30 лет – 188 граждан. Самому старшему миллионеру 99 лет (Киев).

Согласно данным ведомства, наибольшее количество доходов задекларировавшие свыше 1 млн грн граждане получили за счет статьи "другие доходы" (дополнительное благо, проценты, начисленные на депозитных счетах в банке, дивиденды и прочее) – 9,8 млрд грн, иностранных доходов – 6,3 млрд грн, доходов от операций по продаже или обмену объектов движимого и недвижимого имущества – 3,6 млрд грн, наследства или полученного в дар – 2,5 млрд грн.

"Почти 44% общего количества миллионеров находятся на налоговом учете в Киеве – 1,816 тыс. лиц. Среди лидеров также Харьковская – 299, Днепропетровская – 269, Киевская – 275 и Одесская – 207 области", – сообщил М.Продан.

Среднестатистический годовой доход одного миллионера в Украине составляет 8,2 млн грн. В то же время одного плательщика - жителя Волынской области - 18,4 млн грн, Донецкой - 12,2 млн грн, Сумской - 11,4 млнгрн, города Киева - 10,1 млн грн, Херсонской - 9,9 млн грн и Киевской областей - 8,6 млн грн.

Напомним, что с 1января 2018 года начался новый этап подачи электронных деклараций за 2017 год.