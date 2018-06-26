Украине согласовали выделение миллиардной помощи от ЕС

Совет Европейского Союза одобрил выделение €1 млрд макрофинансовой помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Совета в Twitter.

"Сегодня Совет ЕС одобрил €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

Других подробности пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что предоставление Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд рассчитано на два платежа в течение 2,5 лет при условии прогресса в борьбе с коррупцией.

Напомним, что в марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн макрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принято без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

При этом 13 декабря Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.

В марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине €1 млрд в рамках соответствующего запроса власти Украины для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

Позже Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил €1 млрд макрофинансовой помощи Украине.

13 июня Европейский парламент утвердил €1 млрд финпомощи Украине.