Украине согласовали выделение €1 млрд помощи от ЕС

Займы будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере €1 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

Предполагается, что займы будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет. Также указанные средства будут поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами.

Также отмечается, что МВФ определил дефицит финансирования в размере $4,5 млрд на 2018 и 2019 годы.

В документах напоминается о том, что третий транш второй программы макрофинансовой помощи на €600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий.

"Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать уважение прав человека. Они будут подвергаться экономической политике и финансовым условиям, уделяя особое внимание структурным реформам и разумным государственным финансам и в том числе срокам их выполнения. Условия будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией", - отмечается в сообщении.

Также следует отметить, что это третий пакет финансовой помощи украинским властям от Евросоюза, начиная с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере €1,6 млрд, а в 2015 году - €1,8 млрд.

Напомним, что в марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн макрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принято без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

При этом 13 декабря Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.

В марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине €1 млрд в рамках соответствующего запроса власти Украины для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

16 мая Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил предоставление макрофинансовой помощи Украине на общую сумму €1 млрд.

17 мая Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о программе макрофинансовой помощи Украине.