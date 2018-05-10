Ukraine NOW: Кабмин создал рекламный бренд Украины

Кабинет министров Украины утвердил форму знака (бренда) Украины – Ukraine NOW и поручил Министерству информационной политики зарегистрировать данный знак.

Соответствующее решение было принято на заседании правительстве 10 мая, передает агентство Интерфакс-Украина.

В частности, бренд являет собой надпись Ukraine NOW (слово Ukraine без цветной заливки, слово NOW в желтой заливке, а также в конце надписи символ в синем кружке, который может меняться ситуативно).

Также Кабмин поручил Министерству информационной политики зарегистрировать данный знак и разработать стандарт по его использованию.

По словам госсекретаря Мининформполитики Артема Биденко, на основе данного знака будет разработан брендбук Украины.