Украине критично важно возобновить сотрудничество с МВФ - Нацбанк

Для Украины критично важно как можно скорее активизировать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб на брифинге в Киеве в четверг, 12 апреля.

"Мы убеждены, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является безотлагательная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал он.

В Нацбанке ранее отмечали, что ожидают поступления в первом квартале 2018 года одного транша кредита от МВФ на $1 млрд и до конца года еще одного - на $1,5 млрд. По состоянию на середину апреля в НБУ рассчитывают на поступление $2 млрд от МВФ в 2018 году.



"Основным риском для реализации указанного макроэкономического прогноза Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ",- говорится в сообщении регулятора.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, следующий транш МВФ может составить $1,9 млрд, но Украина сможет его получить не ранее первого квартала 2018 года.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.