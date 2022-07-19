Хмельницкий, Деркач, Гут. Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений

19 июля, 11:34
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Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)

Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)

Автор: Александра Некращук

Война затягивается, украинцы продолжают уезжать за границу. Удастся ли вернуть их домой и что нужно для этого сделать? Мы задали этот вопрос представителям бизнеса. Спойлер — это сложная задача, но ее можно решить.

Агрессия России спровоцировала массовую миграцию. По данным ООН, около 8 млн человек в Украине вынуждены были покинуть дом и стать внутренними переселенцами. По данным ООН, еще около 8,8 млн чел, по состоянию на 5 июля, выехали из страны, половина — в Польшу. Обратное вижение тоже есть. но меньше. За это время в страну вернулись около 3,3 млн человек.

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Чем дольше будет длиться война — тем больше людей могут не вернуться в Украину даже после ее окончания. Это может стать настоящей катастрофой для бизнеса и государства: некому будет развивать бизнес, платить налоги и отчисления, приобретать товары и услуги.

Правительство пока не может предложить рецепт решения этой проблемы. Но делает все, чтобы женщины с детьми не спешили возвращаться в Украину. Например, с 1 октября часть женщин могут не выпустить за границу без разрешения военкома. Как именно будет происходить процедура, пока неизвестно. Никто в правительстве детально не рассказывает о нововведениях это привело панике среди населения.

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НВ Бизнес опросил собственников и топ-менеджеров бизнеса, что они думают о миграции украинцев и есть ли шансы вернуть их в страну.

Василий Хмельницкий

Предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture

После победы в войне главной задачей Украины будет вернуть профессионалов и таланты в страну и, более того, привлечь таланты из других стран.

Некоторые из моих менеджеров уже сейчас приняли решение не возвращаться и строить карьеру в другой стране. Но это скорее исключение. Большинство — хотят вернуться и развивать нашу страну. Уверен, предприниматели, которые уехали, тоже будут возвращаться, если будут уверены в безопасности и увидят новые возможности.

Хорошая новость в том, что они вернутся с новым опытом, привезут лучшие практики из разных стран мира. За это время выучат языки и наладят коммуникацию. Это — плюс.

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Теги:   Эммиграция Бизнес Война России против Украины

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